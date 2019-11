Cristina Tàrrega, sobre el gesto de Diego Matamoros a Sofía: "La situación fue muy tensa"

Kiko y Sofía han confirmado en 'Mujeres y hombres y viceversa' que siguen juntos. El ex de Gloria Camila asegura que Diego Matamoros hizo un gesto obsceno dirigido a Sofía Suescun en el plató del debate de 'GH VIP'. Cristina Tàrrega estaba presente en ese momento y habla en el programa sobre lo que sucedió. "Yo estaba en un lado donde no veía lo que hacía Kiko, pero sí lo que hacía Diego", cuenta. Según la colaboradora, "los gestos no son propios de uno ni de otro y la situación fue tan tensa que se temió que se pelearan.