Ernesto y Malena Alterio felicitaban el cumpleaños a su padre, Héctor Alterio, en el mes de septiembre: "Agradecida por el papá que me tocó"

Familia y compañeros de profesión despiden a Héctor Alterio: "Adiós a uno de los artistas más destacados de su generación"

El actor argentino y nacionalizado español Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años, era considerado uno de los intérpretes más prestigiosos de su generación en el teatro, el cine y la televisión. Este sábado 13 de diciembre, el intérprete argentino ha fallecido a sus 96 años, como su propia familia ha informado a través de un comunicado emitido.

Nada más conocerse la noticia, los principales medios de comunicación se han hecho eco del fallecimiento y en las redes sociales muchos compañeros de profesión y rostros conocidos han querido rendirle homenaje.

El último homenaje de Malena y Ernesto Alterio a su padre Héctor Alterio

Sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, todavía no se han pronunciado y han optado por permanecer en silencio durante este duro golpe. Sin embargo, hace tan solo unas meses, los dos actores acudían a sus redes sociales para rendir homenaje a su padre por el día de su cumpleaños.

A través de dos felicitaciones distintas, los actores recordaban los momentos junto a su progenitor cuando tan solo eran unos niños. Junto a un carrusel de imágenes personales, los hermanos Alterio agradecían el apoyo y el cariño que su padre les había brindado a lo largo de los años.

Malena Alterio, actriz e hija del intérprete, optaba por publicar una imagen de ella misma cuando era pequeña subida en el regazo de su padre.

"A sus 96 recién estrenados éste hombre, que tengo la fortuna de que sea mi padre, no deja de admirarme. Esa cara de Malena chica refleja mí sentir en este presente. Orgullosa e inmensamente agradecida por el papá que me toco. Mi tesoro. Avanti con tutti", escribía en su perfil de Instagram.

Por su parte, Ernesto Alterio comunicaba a sus seguidores cómo había celebrado el cumpleaños de su padre y cuánto lo admiraba: "Ayer fue el cumple de mi papá!! Y ayer lo celebramos. 96 pirulos. Que gran regalo poder disfrutarte cada día! Te quiero mucho papá. Avanti con tutti! Y feliz semana para todos!!".

Malena y Ernesto Alterio entregaron el Goya Honorífico a su padre en 2004

Sin lugar a dudas, otro de los homenajes más especiales que recibió Héctor Alterio a lo largo de su carrera ocurrió en 2004 cuando recibió el Goya honorífico de manos de sus hijos Ernesto y Malena Alterio, reconocidos intérpretes también de cine, teatro y televisión en España y al otro lado del Atlántico.

Cuatro años más tarde, en 2008, Argentina le reconoció con el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica. Ya en el año 2023, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires le brindó un homenaje que contó con la presencia de un nutrido grupo de profesionales del séptimo arte de Argentina, entre ellos Ricardo Darín.

La impecable trayectoria de Héctor Alterio

A lo largo de las siete décadas de carrera obtuvo grandes reconocimientos como la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián (1977), el Premio Hispanoamericano de las Artes Escénicas (1999), el Goya de Honor (2004) o el Max de Teatro (2005), además del Premio José Antonio Labordeta a toda su carrera (2019).

También fue distinguido en su país de origen como mejor actor del año por la Asociación de Cronistas Teatrales de Argentina (1963 y 1973) o la institución oficial del Fondo Nacional de las Artes (1973).

Alterio nació el 21 de septiembre de 1929 en Buenos Aires (Argentina), donde estudió Arte Dramático y comenzó a trabajar como actor. En 1950 fundó el grupo teatral independiente Nuevo Teatro, con el que actuó hasta 1968.

Tras participar en el cortometraje 'El hombre que vio al Mesías' (1962, Jorge Macario), trabajó en 'Todo sol es amargo' (1965, de Alfredo Mathé); 'Don Segundo Sombra' (1969, Manuel Antín); 'La fidelidad' (1970, Juan José Jusid); 'La maffia' (1972, Leopoldo Torre Nilsson) o 'La tregua' (1974, Sergio Renán).

Amenazado de muerte por la Triple A argentina debido a su activismo político de izquierdas, se trasladó a España, donde vivió el final del franquismo. Siempre estuvo muy comprometido con el drama de las víctimas de la dictadura argentina y los desaparecidos.

En la década de los setenta, ya en España, rodó 'Cría cuervos' (1975, Carlos Saura); 'Asignatura pendiente' (1977, José Luis Garci); 'A un dios desconocido' (1977, Jaime Chávarri), por la que ganó la Concha de Plata al mejor actor; 'El crimen de Cuenca' (1980, Pilar Miró); 'La familia de Pascual Duarte' (1984, Ricardo Franco); 'La historia oficial' (1985, Luis Puenzo), Oscar a la mejor película extranjera; 'El detective y la muerte' (1994, Gonzalo Suárez).