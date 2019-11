Gianmarco cuenta lo que no se vio con Adara: "Le escribí en su brazo que estaba enamorado de ella"

"Yo le dije en el confesionario que estaba enamorado de ella escribiéndoselo en su brazo", dice el italiano. Además, cuenta que quiso tener una conversación sin cámaras con la psicóloga del reality por un "sentimiento muy fuerte" que tenía por una concursante, pero no se lo permitieron.

Por otro lado, Gianmarco ha hablado sobre el polémico gesto que le hizo su hermano antes de que confesara en el plató que estaba enamorado de Adara. "Él no me dijo que tenía que decir que estaba enamorado, me dijo que dijera la verdad", afirma.