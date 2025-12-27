Anita Williams, concursante oficial de 'GH DÚO': "Lo hago por mi hijo"

GH DÚO Madrid, 27 DIC 2025 - 00:56h.

Anita Williams se convierte en concursante oficial de 'GH DÚO'

‘GH DÚO’ regresa a Telecinco con su cuarta edición y ‘¡De viernes!’ ha desvelado, en exclusiva, el nombre de la primera concursante oficial del reality. Se trata de Anita Williams, quien se diera a conocer a los espectadores de Telecinco participando junto a Montoya en ‘La isla de las tentaciones 8’.

Anita Williams, ante su participación en ‘GH DÚO’: "No tengo miedo a nada"

"Después de pensarlo muchísimo he tomado una decisión que creo que va a cambiar mi 2026. La decisión es que voy a ser concursante oficial de 'GH DÚO'", anunciaba en directo la barcelonesa. Williams reconcoce que no ha sido fácil enfrentarse al reto, pero que lo hace con todas las ganas del mundo a pesar de volverse a tener que distanciar de su hijo.

"Lo hago por mi hijo. Me va a costar separarme otra vez de él, pero lo hago por su futuro", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "No tengo miedo a nada", apostilla.

¿Quién es Anita Williams?

Anita Williams y José Carlos Montoya se conocieron en un programa de televisión y, poco después, comenzaron una relación sentimental. Sus desconfianzas los llevó a replantearse su relación e intentaron fortalecerla participando en ‘La isla de las tentaciones 8’, aunque no salieron muy bien parados debidos a otras relaciones íntimas que mantuvieron con sus respectivos tentadores.

Tras este duro varapalo sentimental, decidieron poner punto y final a su relación y buscar la felicidad por caminos separados. Pero el destino los volvió a unir en ‘Supervivientes 2025’ donde, poco a poco, fueron dejando el rencor a un lado y enterraron el hacha de guerra. Recuperaron la amistad y se pudo saber que algo más, aunque el hecho de que ella lo contara hizo alejarse a Montoya.

Tras meses sin hablarse en los que Montoya ha estado enclaustrado en su casa para poner sus sentimientos y pensamientos en orden, parece que la expareja ha encontrado un buen punto en su relación de amistad. Se ha rumoreado que podrían haberse dado una nueva oportunidad como pareja, pero esto es algo que nos tendrá que aclarar si es verdad o no la propia Anita en ‘GH DÚO’.

El duro pasado de Anita Williams

Tras su paso por ‘Supervivientes 2025’, Anita Williams se confesó en el plató de ‘¡De viernes!’, donde reveló su duro y oscuro pasado. La joven desveló que, en el pasado, sufrió violencia de género por parte de una expareja y que incluso estuvo un tiempo en la cárcel y también interna en un centro psiquiátrico.