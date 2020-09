La confesión del hermano del fallecido en el 'crimen de los tirantes': "Lo dejó destrozado"

El hermano del fallecido, Javier Laínez, cuenta cómo mataron a su hermano de 55 años y que van a luchar hasta el final para que el detenido cumpla 25 años de condena, no los 5 que le han caído: "Toda la familia nos quedamos sorprendidos, el jurado dijo que fue por odio, luego por ensañamiento y ahora que no lo quería matar... menos mal que no lo quería matar, le pegó una paliza que me lo dejó destrozado".