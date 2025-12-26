GH DÚO 26 DIC 2025 - 22:43h.

Llega una nueva edición de ‘GH DÚO’, muy pronto, a Telecinco

Compartir







La casa de ‘Gran Hermano’ vuelve a abrir sus puertas para recibir a una nueva tanda de concursantes. En esta ocasión, serán los famosos quienes convivan en la nueva casa ubicada en Tres Cantos porque… ¡Vuelve ‘GH DÚO’! ¡Próximamente, estreno en Telecinco!

¿Quiénes serán los nuevos habitantes de la casa? ¿Quiénes se atreverán a participar de “la vida en directo? Estate atento a la programación de Telecinco y a telecinco.es porque, en los próximos días, se irán desvelando nuevos datos sobre esta nueva edición del reality.

'GH DÚO', muy pronto estreno en Telecinco

Este inminente estreno de ‘GH DÚO’ supondría la cuarta edición del formato. La primera edición llegó a Telecinco en el año 2019 y su primera ganadora fue María Jesús Ruiz. Completan el palmarés Lucía Sánchez (ganadora de ‘GH DÚO 2’ en el año 2024) y Marieta Sola (ganadora de ‘GH DÚO 3’ en el 2025).