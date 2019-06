Isa Pantoja: “Mi madre me dijo que se quedaba, que quería ganar”

La visita de su hija junto con la reunificación y el cambio de playa, han logrado levantar el ánimo de Isabel Pantoja, la cual admitió que esa isla le recordaba a esa etapa de su vida en la que no tenía libertad. Chabelita dice tener algo de miedo a que su madre vuelva a sufrir otro ataque de ansiedad. “Tengo miedo de que le vuelva a dar un ataque tan grande, pero no creo que eso vuelva a pasar”, admite Isa Pantoja.

A la pregunta de que si es la primera vez que le ocurre algo así tras salir de prisión, Isa Pantoja se muestra contundente. “Como la he visto ahí no la he visto nunca” admite Chabelita.