Isa Pantoja, sobre Mila: “Los primeros días son duros para todos”

Mila Ximénez no lo está pasando muy bien tras su entrada en ‘GH VIP’. Todo eso, junto a que tuviera que entrar por una gatera ha provocado que Mila no pase unos buenos días en la casa. Isa Pantoja entiende a la colaboradora:. Los demás colaboradores han coincidido con la hija de la tonadillera y han defendido la actitud de Mila, la cual creen que podría ser una gran concursante si aguanta y no abandona.