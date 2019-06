Isa Pantoja ha hablado en el plató del programa de la última discusión entre Mónica Hoyos y su madre en la palapa de 'Supervivientes'. "No se de que se queja Mónica. Ella me nominó a mí la primera semana de ‘GH’ por llevarme bien con Miriam", dice. Además, la hija de Isabel Pantoja ha confirmado que tiene una buena relación con la ex de Carlos Lozano. “Si fuera mi madre, diría que no tengo nada que hablar con Mónica”, añade.