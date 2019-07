Isa Pantoja: "No le guardo rencor a Omar y no pretendo romper su amistad con mi madre"

Pocas horas después de que Omar Montes se convirtiese en el flamante ganador de esta edición de 'Supervivientes' , Isa Pantoja ha hablado de él y de la relación de amistad que su madre, Isabel Pantoja, ha entablado en Honduras con su expareja: "No pretendo romper su amistad con mi madre. Yo a Omar no le guardo rencor. Como persona bien, como amigo también, pero no como novio. Eso no quita que no sea buena persona o que no sea amigo de mi madre.