Maroto, sobre la 'Operación Kitchen' y el PP: "Negar la evidencia no conduce a nada"

Maroto es claro sobre lo que piensa de los implicados en este caso: "A mi no me alegra tener casos así dentro de mi partido, pero tampoco me alegra como español tener casos así en la política. Todos nosotros deberíamos hacer en hacer un especial esfuerzo en luchar contra esos pocos que enturbian la política, sea donde sea, pero con la misma vara de medir que se resume en: No se pasa ni una, sea quien sea ese alguien y sea del partido que sea". El portavoz también ha querido defender a Rajoy respecto : "No hay ninguna obviedad judicial al respecto, son cuestiones que aparecen en los medios de comunicación, no se puede resumir la vida de una persona en la política por un titular que sale en la prensa. Quiero sacar la cara por Rajoy, ha sido un presidente que ha tenido desaciertos más evidentes que otros, pero ha tenido más aciertos. España hoy es mejor con un presidente como él y el esfuerzo de todos los españoles, la crisis de 2008 no hubiera tenido los mismos efectos, hubiese sido mucho peor".