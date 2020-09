Jimmy Giménez-Arnau, sobre la decisión judicial del Pazo de Meirás: "Sánchez ya tiene otro palacete para irse de vacaciones"

Tras conocerse la expropiación a la familia Franco han preguntado a Jimmy Giménez-Arnau que se encontraba en el programa sobre lo que le parece esta decisión judicial: "La sentencia me parece que es demoledora y creo que esto le pertenece a los gallegos , ha vuelto donde tenía que volver y de paso tengo que decir que Sánchez ya tiene palacete para irse de vacaciones" . Y es que hay que recordar que Jimmy Giménez Arnau se casó en la capilla de este lugar con Merry Martínez-Bordiu, la nieta de Francisco Franco.

Arnau cree que la familia no ha sabido gestionar la venta de este lugar a tiempo "Eso les pasa porque son codiciosos, quieren siempre más y más, si lo hubiesen por 2 o 3 millones de euros estaba vendido hace tiempo, pero lo pusieron a un precio prohibitivo, eso no vale 8 millones de euros". Además, cuando Joaquín Prat le ha preguntado al periodista sobre el uso que deberían darle al pazo si pasa a ser patrimonio: "Hombre, pues pueden poner un seven eleven", declaraba entre risas.