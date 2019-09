Joaquín Prat, sobre la bronca entre Raquel y Jorge Javier: “Ella ha hecho televisión y sabe dónde está”

Raquel Salazar acabó abandonando el plató de ‘GH VIP’ tras tener una bronca con Jorge Javier, reprochándole que no se estaba hablando de concurso sino de otras cosas. La tensión fue tal, que cuando cortaron a publicidad la madre de Noemí abandonó el plató. Joaquín Prat ha admitido no entender la razón de Raquel para ponerse así: “Es difícil de entender porque se pone así cuando llevan solo dos días”. El presentador además ha acusado a Raquel de saber lo que estaba haciendo para conseguir llamar la atención: “Ella ha hecho televisión y sabe dónde está”. No se sabe cómo acabará este conflicto y si Raquel volverá al plató algún día para defender a su hija.