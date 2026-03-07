La detenida por apuñalar mortalmente a un hombre en Córdoba está en el sistema VioGen

Presentaba un nivel de riesgo medio que conlleva medidas de protección y seguimiento



CórdobaLa mujer detenida como presunta autora de la muerte de un hombre, al que apuñaló en Montemayor (Córdoba), se encuentra en el sistema VioGen para víctimas de violencia de género.

Fuentes de la investigación han señalado a EFE que presentaba un nivel de riesgo medio que conlleva medidas de protección y seguimiento por parte de la Policía Local del municipio.

El hombre tenía heridas compatibles con un arma blanca

Las mismas fuentes han precisado que el que estuviera incluida en el sistema VioGen no implica que hubiera sido agredida por el hombre de 41 años al que apuñaló la pasada madrugada en una vivienda de la localidad cordobesa.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que el suceso se ha producido esta madrugada en una vivienda de la localidad y la detenida, al parecer, había tenido una relación con la víctima, aunque no han podido precisar si esta continuaba en la actualidad.

Las mismas fuentes explicaron que fueron alertados por Emergencias 112 y encontraron al hombre en la vivienda ya fallecido con heridas compatibles con un arma blanca.

La detenida se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

Fuentes de Emergencias 112 han señalado a EFE que recibieron el aviso a las 2:15 horas y que, en principio, no alertaba de ningún fallecido, sino que requería asistencia sanitaria.

Sin embargo, cuando los efectivos del 061 se personaron en la vivienda encontraron fallecido a un hombre de 41 años.