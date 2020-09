El 'kit imprescindible' que tendrán que llevar los niños en sus mochilas: desinfectante y mascarillas identificadas

También ha recalcado que la bolsa donde lleven el kit contra el coronavirus tendrá que ser lavable y que hay que limpiarla todos los días: "Tenemos que quitarnos la ropa y no utilizarla dentro de casa y esta ropa lavarla todos los días en un programa de lavado normal, pero con temperaturas superiores a 60 grados". Sobre la mascarilla que más seguridad tendrá para los niños: "Lo importante es que el niño vaya cómodo para que se toque la mascarilla lo menos posible y que quede fija. El mejor tipo de mascarilla para ir al colegio son las higiénicas, las reutilizables de tela, pero lo importante es que sean homologadas, si no lo son no tenemos seguridad de la capacidad de filtración y de respiración. Es muy importante que vayan identificadas y númerarlas, para evitar intercambio y que no se vuelvan a poner la sucia".