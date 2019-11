Lequio, sobre el ataque de ansiedad de Mila: “Está haciendo el ridículo”

Las imágenes de Mila sufriendo un ataque de ansiedad, supuestamente por culpa de Hugo Castejón, han sido comentadas por los colaboradores, los cuales no entienden porque Mila reacciona tan mal ante Hugo. Uno de los que ha atacado duramente a la concursante ha sido Alessandro Lequio, el cual cree que la actitud de Mila hace que Hugo sea más querido por la audiencia, además este no se cree su ataque de ansiedad: “Está haciendo el ridículo”. El resto de colaboradores creen que Mila no se encuentra bien desde la entrada del concurso, y que Hugo es una excusa para estar así.