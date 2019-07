Pepe del Real, sobre la mujer de Chelo: “No ha sido nada clara”

Los colaboradores han hablado de que uno de los motivos que más han hecho que el concurso de Chelo sea más difícil es la ausencia de Marta. Las distintas excusas y exigencias que Marta ha puesto a la productora han hecho que los colaboradores no confíen en ella. Para ir a la isla pidio viajar en business e ir acompañada, algo que finalmente se le negó. Ahora se habla de que su salud no era la mejor, y que eso son los verdaderos motivos de no viajar. Algunos colaboradores como Luja o Isa Pantoja han salido en su defensa. “Ella lo pasaba fatal en el plato”, comentaba Chabelita, que estuvo con ella en el plato.