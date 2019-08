Cuatro detenidos por drogar y agredir sexualmente a menores en Madrid

“Teníamos constancia de la ocupación, pero no pensábamos que fuera tan grave”

El Presidente de la Asociación de Comerciantes ha hablado sobre la ocupación de casas en esa zona tras saltar este caso de abusos por parte de unos ocupas. “Había trapicheos con drogas, pero no a este nivel”, comenta el presidente, que no creía que la situación fuera a ser tan grave. Tras lo ocurrido, ha saltado la alarma entre los vecinos, los cuales no tenían constancia de la presencia de esta gente por esa zona."Muchos vecinos no conocían ni habían visto a esta gente", comenta Pedro, que cree que se deben de tomar medidas ante estas situaciones. Los cinco menos abusados son cinco chicas y un chico.