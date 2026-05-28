'Vamos a ver' ha contado que el ático que quiere Anabel Pantoja, situado en el sevillano barrio de Triana, costaría 400.000 euros

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'Vamos a ver' ha mostrado en exclusiva las imágenes del ático que Anabel Pantoja querría comprarse en Sevilla, ciudad en la que reside su madre y a la que todo apunta que querría mudarse.

La sobrina de Isabel Pantoja ha visitado las obras del complejo en que que parece estar interesada y se muestra muy atenta junto a los comerciales de los pisos.

Esta promoción se llama 'Parque de los príncipes', está situada en una de las mejores zonas de Sevilla, concretamente el barrio de 'Los Remedios' y se encuentra muy cerca de la casa de su madre.

Según Pepe del Real, Anabel Pantoja no venderá su casa de Canarias

Este residencial cuenta con una gran piscina central, espacios de relax, jardines, una sala club y un gimnasio profesional.

Todas las viviendas han sido diseñadas con distribuciones modernas abiertas al exterior. El precio de estas viviendas oscilan entre los 400.000 y los 700.000 euros.