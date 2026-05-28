Máxima expectación ante el arranque del juicio al hermano de Pedro Sánchez

Zoe Armenteros 28 MAY 2026 - 08:40h.

El juicio coincide con la tensión judicial sobre el Ejecutivo tras la presencia de agentes de la UCO a la sede del PSOE en Ferraz

El juez ubica la "trama" para "desestabilizar" causas sobre el PSOE a partir del periodo de reflexión de Sánchez

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La Audiencia de Badajoz abre este jueves el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, imputado en un proceso por irregularidad en su contratación en la Diputación de la ciudad extremeña. El juicio coincide con un cerco de tensión judicial sobre el Ejecutivo, que ayer vivió otro sobresalto con la llegada de agentes de la UCO a la sede del PSOE en Ferraz en un requerimiento sobre el caso que investiga el juez Santiago Pedraz por la supuesta trama de espionaje que organizó el ex secretario de organización, Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez para obstaculizar las investigaciones policiales que afectan al partido y a los familiares de Sánchez.

Con la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, por la trama de Plus Ultra, todavía en efervescencia, el presidente del Gobierno se ha reafirmado en su puesto ante la exigencia del PP de adelanto electoral. Sánchez ha pedido a los suyos resistir y aseguró que piensa agotar la legislatura porque merece la pena para seguir mejorando la situación económica. “No podemos meter al país en una parálisis”,