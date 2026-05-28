Máxima expectación ante el arranque del juicio al hermano de Pedro Sánchez
El juicio coincide con la tensión judicial sobre el Ejecutivo tras la presencia de agentes de la UCO a la sede del PSOE en Ferraz
El juez ubica la "trama" para "desestabilizar" causas sobre el PSOE a partir del periodo de reflexión de Sánchez
La Audiencia de Badajoz abre este jueves el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, imputado en un proceso por irregularidad en su contratación en la Diputación de la ciudad extremeña. El juicio coincide con un cerco de tensión judicial sobre el Ejecutivo, que ayer vivió otro sobresalto con la llegada de agentes de la UCO a la sede del PSOE en Ferraz en un requerimiento sobre el caso que investiga el juez Santiago Pedraz por la supuesta trama de espionaje que organizó el ex secretario de organización, Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez para obstaculizar las investigaciones policiales que afectan al partido y a los familiares de Sánchez.
Con la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, por la trama de Plus Ultra, todavía en efervescencia, el presidente del Gobierno se ha reafirmado en su puesto ante la exigencia del PP de adelanto electoral. Sánchez ha pedido a los suyos resistir y aseguró que piensa agotar la legislatura porque merece la pena para seguir mejorando la situación económica. “No podemos meter al país en una parálisis”,
El PNV rechaza participar en una moción de censura: "No la contemplamos"
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que "la legislatura la llegado a su fin" y que el "interés general" demanda la convocatoria de elecciones generales este año. El líder independentista en un encuentro con los medios ha recordado que le corresponde al presidente del Gobierno la disolución de las Cámaras, y ha descartado que el PNV apoyara una moción de censura.
David Sánchez entra en la Audiencia por una puerta trasera
David Sánchez accede a la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz, donde arranca el juicio en su contra por supuesto enchufismo, por una puerta trasera de la sede judicial, esquivando a los numerosos medios de comunicación que esperaban en el acceso principal.
Coalición Canaria valora que es "difícil de creer" que Sánchez no supiera del caso Leire
La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha afirmado este jueves que, aunque la posibilidad "siempre existe", es "difícil de creer" que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no tuviera conocimiento del caso Leire, que investiga la Audiencia Nacional.
La diputada ha subrayado que la situación del PSOE "empeora por días" y se ha pasado "el umbral del asombro máximo", por lo que ha exigido explicaciones a sus dirigentes y en concreto al jefe del Ejecutivo. Valido ha dicho que ya están "acostumbrados" y da una sensación de que el presidente "está lejos de la realidad". "Le falta información o tiene demasiada", ha añadido.
El juicio al hermano del presidente: 10 investigados para aclarar si Rubén Sánchez fue enchufado en su puesto
El juicio al hermano de Pedro Sánchez dirimirá durante la próxima semana si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios, cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.
- Este viernes se celebrará la segunda sesión de cuestiones previas
- El próximo lunes 1 de junio comparecerán los testigos entre los que se encuentran los directores de los conservatorios de música, aspirantes a la plaza que consiguió David Sánchez, miembros de sindicatos y partidos político
- El jueves, 4 de junio declararán los 11 investigados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo
Exclusiva | Hablamos con Leire Díaz tras su imputación: "Yo no sé nada"
'La mirada crítica' ha localizado en exclusiva a la mujer más buscada del momento,Leire Díez. La mujer de la que partiría toda la telaraña de corrupciónque investiga el juez Pedraz ha hablado con nuestro compañero Jesús Albarracín.Ir a la noticia
Arranca el juicio contra David Sánchez
La Audiencia de Badajoz abre este jueves el juicio por el proceso de contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, en el que once personas, entre ellas el hermano del presidente del Gobierno y el extitular de la institución provincial pacense, Miguel Ángel Gallado, se sientan en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.