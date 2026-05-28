Patricia Fernández 28 MAY 2026 - 01:49h.

Ainhoa aparece en la hoguera de confrontación y Mar puede hacerle preguntas, viviendo ambas un tenso momento

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Christian y Mar se han visto las caras en una hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones 10', después de que ella no pudiera más y le pidiera a Sandra Barneda, completamente rota, poder encontrarse con él.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones' tenían el poder de que una de ellas pudiera ver imágenes en directo de 'Villa Montaña', ellas elegían a Mar ante el mal momento que estaba atravesando por lo vivido en las últimas imágenes de su pareja y, con lo que ella podía ver en la televisión durante diez minutos acababa estallando por completo y pidiendo este cara a cara con Christian.

Decisión que dejaba completamente descolocado a Christian, aunque confesaba a Sandra Barneda que algo le decía que algo malo estaba pasando con su novia en la otra villa.

El tenso cara a cara de Mar y Ainhoa en la hoguera

Antes de encontrarse con Christian y ya frente a Sandra Barneda en la hoguera, Mar iba a poder disolver algunas de sus dudas con Ainhoa. La soltera iba a estar en este momento, donde no faltaba la tensión con la participante de 'La isla de las tentaciones 10': "Lo único que has hecho ha sido insultar a tu novio y eso que parecías educada".

"Cuando una persona se comporta mal tiene consecuencias", le respondía Mar visiblemente cabreada. La que tenía la oportunidad de preguntarle por lo que ha vivido con Christian en 'Villa montaña' y sus respuestas tampoco le gustaban nada a ella: "¿Se te olvida que llevo 4 años con él? ¿Puedes tener un poco de empatía?"

Christian y Mar se reencuentran en la hoguera

Y después de este difícil cara a cara con la tentadora, Mar esperaba la llegada de Christian. Él se mostraba muy enfadado en su llegada y vivían un complicado reencuentro: "¿Estás contenta con lo que has hecho? ¿Tú sabes dónde estás?"

Mar explicaba el motivo por el que lo ha pasado tan mal lo que provocaba reproches y lágrimas entre ambos: "Te has comportando como un cerdo con Ainhoa". La que le contaba algo que le había dicho la soltera y él se quedaba alucinado: "Imposible, te ha mentido". Y él quería dejarle claro que desde el primer momento había dejado claro a Ainhoa que se iba a ir con su pareja de 'La isla de las tentaciones', pero su comportamiento "le había enfadado mucho", lo que ahora le hacía dudar: "Creo que no te has dado cuenta de que estás en 'La isla de las tentaciones".

No se ponían de acuerdo en sus explicaciones, Christian insistía en que se ha tentado y que solo han sido juegos, pero ella seguía creyendo que él había pasado límites que no podía perdonar. Y por ello llegaba el momento de ver imágenes juntos, de los momentos de Christian con Ainhoa, como el dolor que ha sentido Mar en su experiencia en República Dominicana, lo que provocaba nuevas discusiones entre ellos: "¿Crees que yo tengo que aguantar esto?"

Y ahora la pregunta es cuál es la decisión final que tomará la pareja de 'La isla de las tentaciones 10' respecto a su relación: no te pierdas el siguiente programa para descubrirlo.