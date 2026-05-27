Supervivientes 27 MAY 2026 - 17:55h.

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La situación de Ivonne Reyes tras el percance sufrido en el último juego de recompensa, que la llevó a ser evacuada a un centro médico para hacerle todas las pruebas necesarias; la expulsión de uno de los tres nominados -Borja, Darío o Soto-; y las reacciones y consecuencias en el grupo del privilegio logrado por Claudia en La Zona Roja, encargada única de asignar las tareas del día a día, centrarán gran parte de la atención de la gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 28 de mayo (21:45h) en Telecinco. El programa dará a conocer cómo se encuentra Ivonne y compartirá el comunicado médico que determinará si puede continuar en la aventura o debe abandonar.

Antes de abandonar Honduras, el expulsado descubrirá su cambio físico tras 85 días de supervivencia y participará de forma secreta en la nueva ronda de nominaciones otorgando un punto a uno de sus ya excompañeros.

Por otro lado, los supervivientes disputarán dos juegos decisivos:

Juego de recompensa: ‘El ascenso de Poseidón’ . Los supervivientes se dividirán en dos equipos que deberán cruzar un circuito de obstáculos todos juntos, ayudándose entre sí para conseguir un tótem que se encuentra en el recorrido. Su objetivo será llevar ese tótem hasta la estación final, donde tendrán que elevarlo, usando una estructura de cuerdas, hasta la posición correcta. El equipo que antes lo consiga ganará el premio.

. Los supervivientes se dividirán en dos equipos que deberán cruzar un circuito de obstáculos todos juntos, ayudándose entre sí para conseguir un tótem que se encuentra en el recorrido. Su objetivo será llevar ese tótem hasta la estación final, donde tendrán que elevarlo, usando una estructura de cuerdas, hasta la posición correcta. El equipo que antes lo consiga ganará el premio. Juego de líder: ‘El abismo’. Los supervivientes permanecerán ligados a una estructura mediante un asidero y una superficie de apoyo. Con el paso de los minutos, los supervivientes se quedarán sin apoyo en los pies, debiendo permanecer colgados el mayor tiempo posible. El superviviente que más tiempo aguante ligado a la estructura se convertirá en líder.

Por último, los supervivientes se reunirán nuevamente en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de los últimos días de aventura.