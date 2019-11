Monedero bromea con Ana Rosa: “Yo soy el viejito de Podemos”

Ana Rosa ha comenzado el programa diciéndole a Monedero que le había visto en la foto del acuerdo entre PSOE y Podemos: “Mira que te escondiste el día de la firma del pacto, pero te pillaron al final de la sala”. Además, Ana Rosa ha querido elogiar el papel de Monedero en esa situación: “Te has mantenido en la distancia, has elegido un papel más inteligente”. Monedero ha querido bromear ante esos comentarios: “Yo soy el viejito de Podemos”. El exministro Margallo ha añadido que Monedero hubiera podido hacer política dentro de la Iglesias, a lo que Monedero ha añadido que de pequeño fue a un colegio religioso: “Iba a un colegio religiosos, hasta que me echaron a los 14 años”.