Primeras imágenes de Omar Montes tras ganar 'SV 2019': "Me he puesto hasta las tetas de comida"

Omar Montes ha comentado con la reportera de 'El programa de verano' sus primeras impresiones recién llegado de la isla. El ganador de 'Supervivientes 2019' ha compartido con la audiencia todo lo que ha disfrutado de la comida nada más llegar: "Con mi hijo he hecho un concurso sobre quién come más kit kat y le he ganado" y además, no se ha quedado corto en lo que respecta al estómago: "Me he comido pizza, churros, níscalos y media caña de lomo", él mismo ha confesado, entre risas: "Me he puesto hasta las tetas de comida".