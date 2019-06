Omar Montes tiene más de un frente abierto cuando regrese de Honduras. El concursante de ' Supervivientes 2019 ' ha sido denunciado por la protagonista de uno de sus videoclips. "Lo denuncio porque realicé un videoclip para él en el que quedaron en pagarme una importe X. No se me pagó y desde entonces me han dado largas, es un importe de unos 300 euros", cuenta la denunciante.