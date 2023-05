Isabel Díaz Ayuso, tras la salida de Podemos de Madrid: "Voy a hacer el Camino de Santiago porque se lo pedí al señor"

Díaz Ayuso obtiene 71 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Asamblea en Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha arrasado este domingo en las elecciones municipales del 28-M en Madrid y ha cumplido con el objetivo de devolver al PP a los tiempos ya lejanos de las mayorías absolutas en la región, obteniendo 71 asientos en la Asamblea de Vallecas y cerca del 47% de los votos.

Poco después de renovar su presidencia, Isabel Díaz Ayuso ha hablado en directo con Ana Rosa Quintana y ha dejado claro que no tenía dudas de que su partido iba a obtener un buen resultado: "En cierto modo sí me lo esperaba este resultado por la ilusión y el apoyo que notaba en la calle en estos últimos días. Han sido cuatro años increíblemente difíciles en los que no hemos dejado de trabajar".

Díaz Ayuso, sobre la ausencia de Podemos tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de la capital: "Menos mal que Madrid ha dicho que no quiere pasar por ahí"

Díaz Ayuso también se ha pronunciado sobre la ausencia de Podemos tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de la capital: "Es maravilloso y creo que voy a hacer el Camino de Santiago porque ayer le pedí al Señor que nos quitase esta forma de hacer política que no tiene sentido De aquí a las generales la catarata de despropósitos que tienen pensada no va a cesar y espero que esto al menos les pare un poco. Menos mal que Madrid ha dicho que no quiere pasar por ahí".

Isabel Díaz Ayuso, sobre los ataques a su hermano: "Ha sido persecución física. Ha traspasado todas las líneas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado sobre las medidas que van a tomar con las formaciones que les han perseguido de forma personal: "Nos han perseguido de forma física, con camisetas.... han ido directamente a la familia para intentar desprestigiarnos y ahora lo vamos a mirar, claramente", ha sentenciado.

Sobre el mapa que se ha quedado en España después de estas elecciones, Ayuso ha ido clara: "Siempre había esperado este tsunami azul porque tengo la enorme fortuna de presidir Madrid y he mirado esta región desde muchos otros lugares de España y sabía que su proceso no representaba a nuestra gente".

Isabel Díaz Ayuso tiene claro que Feijóo está muy cerca de llegar a la Moncloa, pero pide prudencia y seguir trabajando como hasta ahora: "Cuando uno se cree por encima del bien y del mal no deja de cometer errores y ahora no podemos hacer algo así. Ese camino es el que no debemos tomar ahora. La verdad es que esperaba que los españoles diesen un toque a Sánchez", ha sentenciado.

La entrevista completa de Isabel Díaz Ayuso en 'El Programa de Ana Rosa'

Isabel Díaz Ayuso: "El nacionalismo en España no sería nada sin el Partido Socialista"

Isabel Díaz Ayuso ha sido muy directa y ha atacado sin piedad al Gobierno de Pedro Sánchez: "Ya no hay hay PSOE, solo hay Sánchez. Ha entregado su alma a la gente que odia España".

Isabel Díaz Ayuso analiza los resultados de aliza resultados 'Más Madrid' y PSOE en Madrid: "Han centrado su campaña en pintar Madrid como lo que no es"

Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado muy respetuosa con sus rivales en Madrid, pero también ha criticado su forma de hacer campaña: "He entrado a poco a criticar su campaña electoral, pero creo que la han dedicado a pintar España como no es, como un lugar en el que no funcionan las cosas y en el que somos racistas y xenófobos. Su forma de tratar a la gente como si fueran idiotas demuestra que puede que su mundo no sea el de todos".