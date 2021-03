Pedro Sánchez lidera un acto simbólico de la derrota de ETA que ha sido muy criticado

Esta ceremonia simbólica escenificaba la destrucción de más de 1.300 armas incautadas a bandas terroristas con una apisonadora, la mayor parte de ellas a la banda terrorista ETA. Los partidos de la oposición y muchas de las asociaciones de víctimas del terrorismo no quisieron acompañar al presidente del gobierno calificando esto como un acto de propaganda, lo que la presentadora ha entendido ya que han pasado muchos años: "Cuando hace diez años que... no tiene sentido. No es más que publicidad y propaganda".