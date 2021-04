El plan de Gabilondo: impuestos congelados, vacunar en centros de salud y lejos de extremistas

Sobre Sánchez y la campaña del PSOE: "Quieren polarizar entre el presidente y Ayuso"

Gabilondo es muy claro a la hora de hablar sobre unas posibles instrucciones desde la sede de su partido: "A mí no me llevan la campaña y saben que no soy tan fácil de llevar". Sin embargo, el socialista es consciente que "entiendo que el presidente del Gobierno tome posiciones sobre aspectos decisivos de la política nacional".