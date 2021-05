Ayuso, tras ganar las elecciones: "No voy a pedir estado de alarma ni cerrar Madrid"

"He dormido un poco, tengo el teléfono que echa humo, me quedé esperando las portadas del día siguiente... pero oye, bendita situación", confiesa la presidenta tras su primera noche después de las elecciones.

¿Qué va a pasar en la Comunidad de Madrid tras el estado de alarma?

Ayuso empieza diciendo que "v amos a ver qué sorpresa tiene el Gobierno para todos " y luego añade que " es increíble que a pocos días España no sepa qué va a ser de su futuro, ni las empresas ni el turismo ni las familias sepamos qué vamos a hacer en los próximos días".

"Tenemos que verlo porque no tiene sentido que en una casa estén reunidos a las tres de la mañana y el bar de abajo esté cerrado, estamos esperando a ver al Gobierno a qué espera", declara Ayuso. Luego, añade: "Creo que el Gobierno está apurando los plazos para que le roguemos un estado de alarma que yo no le voy a pedir ni tampoco cerrar Madrid".

"Nosotros tenemos que ajustarnos a nuestras responsabilidades dentro del marco normativo que es restringir o no la actividad comercial , cualquier medida que limite los derechos fundamentales tendrá que ser amparados por un juez", termina sobre este asunto.

¿Esta victoria se puede trasladar a las elecciones generales?

Ayuso cree que "marca una tendencia que es devolviéndole la confianza a los ciudadanos, dándole el poder a los ciudadanos, e s un cambio de rumbo que muestra al 'sanchismo' que no se puede gobernar de la forma que hacen, atacando a las instituciones que le recuerdan los límites ".

Composición del Gobierno de Madrid: "Buscaré a los mejores, vengan de donde vengan"

Isabel se pronuncia sobre la composición de su equipo y si será totalmente de miembros del Partido Popular: "Quizás no, he conocido a buenos gestores durante este año y medio, muchos de los consejeros, directores generales, etc.. que nos han acompañado en los momentos más difíciles".