Núñez Feijóo: "El todopoderoso Pablo Iglesias ahora se dedica a ser tertuliano, lo que siempre le gustó"

Alberto Núñez Feijóo deja claro en directo que su objetivo es "quitar buena parte de los votantes de VOX" y comenta sobre las críticas que podría recibir: "Si es legítimo que nos quiten votantes, ¿por qué no lo va a ser recuperar los que teníamos? Me parece una frivolidad renunciar de entrada a recuperar los votantes y pensar en hacer pactos, no es mi proyecto político".