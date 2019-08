Gonzalo Bernardos, economista: “No tener presupuestos nos está empezando a pasar factura”

“Es mejor tener gobierno que acierte a no tener, pero es mejor no tener gobierno a tener uno que se equivoque”, declara Gonzalo Bernardos, el cual dice que aunque estos presupuestos no están hundiendo la economía, sí que presentan ciertas ausencias, como en gasto social. “Estamos con un gasto social que responde a una situación de crisis”, comenta Bernardos.