La reacción de la mujer que okupó la casa de la persona que cuidaba tras fallecer: "voy a esperar a la policía"

Al llamar a la puerta es una menor, presuntamente la hija de la persona que ha okupado la casa, es la que abre el domicilio: "Mire o me apaga eso o yo no voy a hablar, voy a esperar a la policía que ya llamé" , responde la presunta okupa al salir a atender a nuestra reportera.

Daniel, de una empresa de desokupación , ha explicado que ellos ya no pueden hacer nada con este tema en concreto y que está en manos de la policía : "Ahora prioriza la investigación judicial porque desde mi punto de vista existen pruebas suficientes para que esta persona sea llevada a la comisaría incluso engrilletada. A partir de ahí, nosotros sí que vamos a seguir con la desokupación de la vivienda", ha analizado Daniel Esteve, portavoz de una empresa de desokupación.

Poco antes, Ana Rosa Quintana ha destacado su descontento con los medios que este fin de semana han asegurado que su programa, entre otros medios de comunicación, " está exagerando el problema de okupación en España y que no existe ese un grave problema".

Patricia Pardo también ha recordado que hace pocos días, en una de las últimas conexiones de 'El programa del Verano', tuvieron que pedirle al alcalde de Pezuela de las Torres, que dijeses a los espectadores que no era un actor contratado, que todos los problemas que estaba contando eran reales y que las cifras también: "Los datos son reales y no engañan. Si fuese mentira, no tendríamos presupuesto para cacerolas ni para actores", ha reivindicado Pardo.