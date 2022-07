Ana terradillos, preocupada por el aumento de contagios de coronavirus: "Yo me pongo la mascarilla, llegan las vacaciones y no quiero coger el bicho"

El inmunólogo opina sobre la cuarta dosis de la vacuna: “Desde el punto de vista de la inmunidad no es imprescindible para las personas que no tienen ninguna vulnerabilidad", afirma. Para finalizar su intervención, habla sobre las mascarillas en interiores: “ En algunos sitios es inútil imponerla, por ejemplo en hostelería. Lo que s í creo es que se puede recuperar en interiores para personas vulnerables o convivientes con vulnerables”.

Mientras entrevista al experto, Ana Terradillos reacciona: “Tengo la misma sensación que tuve en Navidad y eso quiere decir que es una variante muy contagiosa, debemos tener cuidado”. Por último, la presentadora cierra el tema mostrando su preocupación: “Yo me sigo poniendo la mascarilla, en supermercados y en centros comerciales, es verdad que tengo la sensación de que la gente la lleva menos, pero es que pronto me toca vacaciones y me fastidiaría coger el bicho”.