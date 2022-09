El presentador de 'El programa de Ana Rosa' reacciona a las imágenes de Alejandro Colomar en las que intenta entrar a los Juzgados de Valencia completamente desnudo. El tipo explicó los motivos por los que no pretende ponerse ninguna prenda de ropa y Joaquín Prat confiesa cuál es su opinión tras ver el vídeo en el que se analiza todo el conflicto generado.

"Calculo que una multa de 3.000 euros, he perdido ya la cuenta... la verdad que porque tengo dinero para pagar el abogado y las multas por si tengo algún problema, si no sería más difícil", dice Alejandro a la prensa sobre su afición a ir desnudo y la nueva sanción impuesta por la Guardia Civil en el momento que intenta entrar a los juzgados como su madre le trajo al mundo. Joaquín Prat, tras ver la actitud del nudista, sentencia: "Es que la frontera la marca la presencia de menores...".