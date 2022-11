Los transportistas, en huelga, estallan contra el Gobierno: "Volvemos a marzo y el decreto ley se sigue sin cumplir"

'El programa de Ana Rosa' entrevista a Manuel Hernández , Presidente de la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte . Los transportistas vuelven a la huelga, igual que lo hicieron el pasado marzo. El parón tendrá lugar a partir de la madrugada del domingo al lunes próximo y será un parón a nivel nacional de los camioneros autónomos y que formen parte de las empresas. Esta huelga surge como respuesta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pues denuncian que no está haciendo lo suficiente para que se cumpla la llamada ley de la Cadena del Transporte , la cual impide que los camioneros trabajen a pérdidas. Revive así un conflicto que comenzó en diciembre de 2021.

"En marzo las declaraciones de la ministra fueron injustas, nos trato como un grupo minoritario y de ultraderecha, no éramos lo que decían ni lo que creían" , asegura Manuel Hernández sobre la respuesta del ejecutivo. "Desde el mes de marzo, nosotros hemos confiado en la respuesta del gobierno, en julio estuvimos trabajado con ellos...nosotros teníamos todas las esperanzas en que se aplicasen las soluciones" , sentencia el presidente sobre el papel del gobierno de Sánchez es esta crisis del transporte.

Sin embargo, desde la plataforma denuncian que no se ha cumplido nada de lo acordado y que tiene graves consecuencias para los trabajadores del sector: "La desilusión es que este decreto ley no se cumple y si pides que se cumpla te pasan a una lista negra o te despiden". El problema, asegura Manuel Hernández surge de la no aplicación de la ley: "Los precios del transporte bajan, mientras que en el supermercado suben, los márgenes de los intermediarios son mayores, pero nosotros seguimos perdiendo".