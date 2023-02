Ana, agredida sexualmente por su padre desde los 3 a 17 años, sobre la ley 'sí es sí': "Decía que sí me gustaba por miedo, me duplicaba en edad, peso y en todo..."

"Las revisiones de condena se están haciendo sistemáticamente sin que los propios agresores la soliciten", dice la víctima

"Yo la primera vez que acudo a la Jefatura de Policía Nacional es con 15 años, intento poner una denuncia y no se me cree"

Ana teme que su padre se acoja a la ley 'Sí es sí': "Recibí palizas desde los 4 años, era muy agresivo y me manipuló psicológicamente"

'El Programa de Ana Rosa' entrevista en directo a Ana Cuartas, víctima de agresión sexual por parte de su padre desde los 3 a los 17 años. El autor de los hechos se encuentra en ahora mismo en prisión, ha solicitado la revisión de la condena por la ley 'Sólo sí es sí' y por el momento se lo han rechazado.

Ana Cuartas confies haber revivido todo el sufrimiento de su infancia en el momento que su padre pidió la reducción: "Quiero aclarar que las revisiones de condena las están haciendo sistemáticamente sin que los propios agresores la soliciten. Yo imaginaba que mi padre iba a solicitar la reducción, por eso me pongo en contacto con mi abogada y esto me supone revivir absolutamente todo... se me dispara el trauma y tengo que ir más a la psicóloga, ahora mismo me llevan dos psicólogas y un psiquiatra".

Ana Cuartas confiesa su infierno legal

Ana Rosa pregunta por qué tardó tanto en responder y la víctima se confiesa: "La primera vez que acudo a la Jefatura de Policía Nacional es con 15 años, intento poner una denuncia y no se me cree. Al ser menor, no puedo poner una denuncia... aparece mi madre, mi abuela y tampoco me creyeron hasta que consigo una grabación de más de 13 minutos donde obtengo una confesión de mi padre".

Ana Cuartas continúa ahondando en su caso personal y comenta sobre la ley del 'Sólo sí es sí': "Una de las cosas que nos hacen cuando somos muy niñas, porque realmente no sabemos que nos pasa y pensamos que ocurre en todos los hogares, mi agresor me preguntaba si me gustaba....". La víctima comenta con mucho dolor: "Imagínate a una niña de tres o cuatro años, donde mi padre me duplicaba en edad, en peso, en todo.... Ante esa pregunta, ¿qué respondes? Que sí, por miedo... y aunque fueses adulta, porque después llegaron las agresiones físicas".

"Hablando de la nueva ley, el consentimiento no me vale, aunque no haya golpes previos existe la intimidación.... entonces si un menor dice que sí por miedo, ¿está consintiendo", comenta sobre la propuesta de Irene Montero". Sobre su padre, la Ana Cuartas comenta: "Diréis por qué no se le aplicó a mi padre la ley del 'Solo sí es sí', pues porque él tuvo la oportunidad de escoger con qué Código Penal sería juzgado y eligió el de 1973. Este Código Penal tenía penas más bajas y le aplicaron la pena mínima. La ley del 'Solo sí es sí tiene penas más elevadas, pero si hubiera sido juzgado por el del 1995 hubiera salido de la cárcel seguramente".

"Le queda menos de un año, no tengo una orden de alejamiento... los jueces dijeron que como vivíamos en ciudades diferentes no pasaba nada. Tengo miedo, dudas y me preocupa que se acerque a mis hijos", comenta Ana sobre la incertidumbre de cómo será su día a día cuando salga su padre de la cárcel.

Ana Cuartas, que actualmente es activista, afirma sobre la protección a las víctimas: "Es importante que se crea al niño, nunca se les escucha. Queremos ayudas, no promesas. Después, cuando estás en pleno proceso judicial no tenemos un acompañamiento psicológico. Quiero que las personas que estén con niños agredidos se formen obligatoriamente y, por último, un sistema público que nos dé cobertura, hay pocos especialistas en trauma y esto no es una depresión más".