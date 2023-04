Tras el acto, Ana Rosa recibe al reportero del programa para explicar las sensaciones que ha vivido: "Es la primera vez que no voy por la mañana por algo que tiene relación con algo personal, esto es algo que afecta a toda la sociedad... para mí es un honor y para todo el programa porque ha sido un acto precioso" .

"Los que tenemos muchos años hemos vivido los años del plomo y no lo podemos olvidar. Cuando todas las semanas veías en los gobiernos funerales, atentados, secuestros... fue tan doloroso para la sociedad española que no hay que olvidarlo", dice Ana Rosa. Luego recalca: "Porque cuando uno olvida su historia tiende a repetirla".

La presentadora, tras vivir un acto muy intenso con las familias de los fallecidos, comenta: " Las víctimas en estos últimos años están siendo arrinconada s, no se les da el espacio suficiente, están viendo como a ellos no se les reconoce apenas nada y aquellos simpatizantes de los verdugos cada vez tienen más influencia social ".

"Aquí había guardias civiles, funcionarios de prisiones, fiscales de la audiencia, muchas p ersonas que han luchado, que tenían que mirar el bajo de los coches cuando llevaban a sus hijos al colegio . Esto fue antes de ayer, no lo podemos olvidar , hay 300 casos sin resolver ni juzga r", comenta Ana Rosa sobre la situación actual.

Por último, sobre el cómico momento en la entrega de la medalla, que cayó al suelo, Ana Rosa explica con humor: "Es la primera vez que me ponen una medalla de éstas, al llegar nos han dado un enganche y yo me lo he puesto al revés... y claro, era imposible ponérmela y se ha caído".