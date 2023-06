El cachalote muerto que puede dar 400.000 euros a La Palma: "Tiene una piedra de ámbar en su interior"

El Insituto Universitario de Sanidad Animal de Las Palmas, que es la encargada de hacer la necropsia el cetáceo varado, asegura que la piedra pertenece al animal y que el dinero que se recaude podría invertirse a los afectados del volcán . Por el momento, el gobierno de las islas no se ha pronunciado en qué se invertirá este inesperado regalo que el cachalote muerto ha dejado en sus playas.

"Si el cachalote acaba en un sitio, pues lo encuentran en el cachalote... pero lo natural es que una vez que muere el cachalote, los peces y pájaros se lo comen, la piedra de ámbar gris queda libre y son las corrientes las que lo desplazan hasta llegar a la orilla de cualquier playa", sentencia la científica. Por otro lado, como experta en perfume, explica qué aporta este elemento: "Fija los perfumes, los estabiliza, le añade una nota y un olor muy extraño, es difícil de describir, pero c ompleta el perfume y lo hace mágico".

En cuanto a su disparado precio, añade: "Es muy caro porque no se puede asegurar que no se puede conseguir". Sin embargo, hace una diferencia: "Cuando el ámbar gris es muy fresco y muy negro, en perfumería no sirve porque tiene un olor muy fuerte y fecal que es desagradable... lo que se busca son piedras que han pasado décadas en el mar, oxidándose y cuando llegan a la playa son grises o blancas, éstas son las que tienen el precio más alto".