Los consejos de una pediatra para proteger a los niños de las altas temperaturas: "Hay que ir por delante de los síntomas..."

La presidenta de Pediatría del Gregorio Marañón, da consejos a las madres: "El consejo más importante es estar informados porque normalmente los mayores problemas de las olas de calor surgen los primeros días, donde la gente no está informada y los cuerpos no se han acostumbrado". Y ésta sigue diciendo: "No dejemos a los niños en los coches. Los coches son un efecto invernadero, absorben calor pero no lo disipan. Y el tener a un niño 15 minutos en un coche aunque sea en una zona nublada o sombreada, únicamente en 15 minutos sube la temperatura 10 grados".