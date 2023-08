Beatriz Archidona, sobre dar el pecho y el mensaje de Teresa Rodríguez: "Hay madres que hemos dado el biberón, hay una dictadura de la teta"

Teresa Rodríguez publica un mensaje: "Hoy he destetado a mi hija pequeña, cuatro años y medio de lactancia y dos de tándem. Siento orgullo y nostalgia"

"Hay madres, entre las que me incluyo, que hemos dado el biberón porque no tenías otra alternativa, no a todas las madres le sale leche para alimentarlos...", dice Archidona

"Hay presión social, incluso cuando llegan madres con el pecho rajado y se les sigue animando a que den el pecho... hay una dictadura de la teta", dice Beatriz Archidona

Beatriz Archidona y el resto de colaboradoras de la mesa, todas madres, se pronuncian en 'El programa del verano' sobre el último comunicado de Teresa Rodríguez, quien confiesa hbaer destetado a su hija a lo cuatro años y medio.

La portavoz del partido Adelante Andalucía sorprendió a todos sus seguidores colgando un post en redes sociales donde hacía una confesión muy personal sobre su maternidad: "Hoy he destetado a mi hija pequeña". Tras esto, daba más detalles: "Cuatro años y medio de lactancia y dos de tándem. Tengo un título de licenciada por menos tiempo y dedicación".

"Ahora tengo una mezcla de pena y orgullo, nostalgia e ilusión, ausencia y alivio", explica sobre sus sentimientos tras destetar a su hija menor. Para terminar, Teresa Rodríguez sentencia en redes sociales: "Supongo que criar es todo así".

La primera en pronunciarse es la periodista Carmen Tomás: "Que cada uno haga lo que le de la gana, si ella ha tenido tiempo, capacidad, leche y horario para hacerlo. Aunque me extraña, me llama la atención, habrá sido una vez al día porque si está en la política...". Tras esto, la colaboradora añade: "Otras no hemos podido, a lo mejor hubiéramos querido o no hubiésemos querido. No sé, es que esto es tan personal".

Beatriz Archidona, que escuchaba atentamente a su compañera, no pudo evitar pronunciarse sobre este asunto: "Es un tema que se debate mucho, incluso algunas madres, entre las que me incluyo, que hemos dado el biberón a los hijos porque no tenías otra alternativa, no a todas las madres le sale leche para alimentarlos...".

"Hay una especie de presión social para que des el pecho. Es verdad que la leche materna tiene unos beneficios que son indiscutibles, pero hay presión social, incluso cuando llegan madres con el pecho rajado y se les sigue animando a que den el pecho", declara la presentadora en directo. Además, sentencia sobre la polémica del biberón y dar de mamar: "Hay debate, pero también hay crítica social".