La abogada del policía agredido en un bus por reclamar el uso de la mascarilla: "Está convaleciente, querríamos que la ley fuese más contundente"

El agente se encontraba fuera de servicio y se identificó como inspector de policía. La discusión con el pasajero que posteriormente se convertiría en atacante comenzó tras el reproche del agente porque el hombre no llevaba la mascarilla puesta dentro del autobús. "Si tienes c... pégame ahora", le gritó el agresor al agente mientras le amenazaba con grabarlo todo. El inspector mantuvo la calma no entró en "su juego" en ningún momento. Este arrebato de violencia fue interrumpido gracias a la intervención del resto de pasajeros, que impidieron que el agresor continuara golpeando al agente. El hombre consiguió escapar antes de que aparecieran las patrullas. El policía fue trasladado e ingresado en el hospital con múltiples lesiones por todo el cuerpo. Se trata de una salvaje agresión que está siendo investigada por la Policía Nacional y se pide colaboración ciudadana para encontrar al atacante.