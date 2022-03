El amuleto que mantiene a Sol Macaluso con esperanzas en Ucrania: "Me lo ha regalado mi cámara Stefan"

Por otro lado, la periodista confiesa que "no tiene claro" si va a salir del país pese a encontrarse a "70 o 100 kilómetros aproximadamente" del paso fronterizo. La periodista declara: "Ayer tenía claro que me iba a ir pero hoy he decidido quedarme por el compromiso que tengo con la profesión y sobre todo con Stefan que me dio este regalito".