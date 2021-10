Loli, como así la conocían sus familiares y amigos, se sentó en una silla frente a la periodista y narra con dolor el día que el juez sentenció su vida y la nombró culpable: "Siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer... no tenía voz ni palabra". Por otro lado, Dolores Vázquez añade en la entrevista: "He perdido mucho, lo he perdido todo".