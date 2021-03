La delegación del Gobierno de Madrid se muestra tajante , no habrá movilizaciones el próximo 8M tras recibir más de 100 solicitudes de concentraciones. Una noticia que no ha sentado del todo bien a Irene Montero y hasta Ana Rosa se pronunció: "La ministra de Igualdad debe tener un globo importante" .

Irene Montero se indigna con la decisión de la delegación del Gobierno de Madrid

Por otro lado, la ministra de Igualdad quiere defender la manifestación y hace un llamamiento: "Esto no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres". Las palabras de Montero no han gustado a Ana Rosa: "Aquí no hay nadie, y menos algunas de las que están hablando, que puedan repartir carnets de feminismo".