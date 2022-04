Ana Terradillos, con unas ganas inmensas de acudir a la Feria de Abril, no puede esconder su admiración por la modelo vestida de flamenca: "Qué guapa, está guapísima..." . Una declaración que hace sonreír a la reportera y a las dos protagonistas.

En este ambiente tan agradable, Ana Terradillos cuenta un secreto a la reportera andaluza: "¿Sabes qué? Te cuento otro secreto brevemente, yo tengo un traje de flamenca, ¡me lo hizo mi madre! ". Una comentario que deja sin palabras a la reportera desde Sevilla: "¡No me digas!".

La presentadora vasca , al ver que su compañera no daba crédito con su pasión por la feria, añade: "Pero que es un traje que te mueres, con lunares verdes y blancos ... ¡una maravilla!".

Ana Terradillos, con una sonrisa en el rostro, no puede esconder sus ganas de ir a Sevilla: "Podría ir a la feria, de color de la esperanza y color andaluz... ¡qué ganas de feria me están entrando, todavía me escapo!". La reportera, recogiendo el guante a su compañera, la invita: "¡Escápate, Ana, que te vas a alegrar!".