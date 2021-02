La consejera de Sanidad de Castilla y León, preocupada con la situación: "Estamos a 80 camas UCI del colapso"

Pide cogobernanza y habla sobre la nueva ministra de Sanidad

Esta experta no entiende la posición del Gobierno ante la pandemia: "Levamos pidiendo mucho tiempo y muchos consejeros tener una cogobernanza real, si no tomas tú las decisiones danos tú las herramientas para que las podamos tomar". Y asegura que "no" nota ninguna diferencia con la llegada de la nueva ministra de Sanidad: "Es muy continuista, hemos planteado las mismas cosas que planteábamos con Salvador Illa y la respuesta es la misma". Y confirma que si siguen aumentando los casos tendrán que pedir ayuda a otras regiones: "Esperamos llegar al tope de ingresos en UCI el 12 de febrero, estamos a 80 camas de UCI de que se pueda generar el colapso y ya hemos empezado a mirar fuera a aquellas comunidades que podrían ayudarnos, pero ahora mismo no es necesario".