Sanidad registra 29.064 positivos y 724 fallecidos , la mayor cifra diaria desde abril, los que ha analizado el médico César Carballo, médico del Ramón y Cajal : "Vamos a ver durante dos semanas datos muy malos, van a seguir llenándose las UCIs . Esto ya sabíamos que iba a pasar y es que hay que declararle la guerra al virus e ir a un objetivo cero". Además, España por fin restringe los vuelos con Brasil y Sudáfrica para evitar la expansión de las nuevas cepas: "Espero que no sea tarde, pero mas importante que eso es ser estricto con las PCR que estamos pidiendo en el aeropuerto . Sabemos que la variante británica ya ha mutado y probablemente se haya visto afectada por la sudafricana".

César Carballo habla sobre la nueva variante británica y la inmunidad celular

Este sanitario explica si la nueva variante de la cepa británica que podría reducir la efectividad de las vacunas: "Estamos jugando a la ruleta rusa con el virus con estas incidencias acumuladas tan altas a nivel mundial le damos la oportunidad de buscar vías de escape. La sudafricana ya sabemos que afecta a la vacuna de Novavax y a la de Jhonson & Jhonson, que de un 89-90% de efectividad pasan a un 60% y todavía no hemos empezado con una vacunación masiva". Y pide que utilice la inmunidad celular para el plan de vacunación: "De momento aguanta la inmunidad celular, ya está demostrado que 8 meses como mínimo aguanta , esto es muy importante para la estrategia de vacunación. Es importante retrasar la vacunación de los que ya han pasado la enfermedad. Es muy importante optimizar cada dosis que vamos a tener."

Analiza las vacunas y el plan de vacunación

César Carballo ha asegurado la eficacia de la vacuna Sputnik: "Tiene una eficacia altísima, sería una opción a tratar". Se muestra muy positivo con la española: "Estamos hablando probablemente de la vacuna definitiva, no permite ni siquiera la infección. Esta es una baza muy importante que España debe jugar para negociar con otros países". Y explica el por qué de no poner la dosis de Astrazeneca a mayores de 65 años: "Le hemos pedido muchísima rapidez a las vacunas y es normal que haya diferentes grupos de edad que no estén testados". Y afirma que "tener más vacunas disponibles te da una posición más de fuerza".