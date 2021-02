La hermana de una víctima del cáncer desatendida por el covid: "Se sentía tratada como un animal, el sistema sanitario de salud le dio la espalda"

Uno de cada cinco casos de cáncer se queda sin diagnosticar por la pandemia, signo de la saturación en las UCIs . El programa ha hablado con Lydia Sainz Maza para explicar la situación por la que pasó su hermana Sonia, que falleció a los 48 años de cáncer en el mes de agosto: "Es una de esas otras victimas del covid, a las que el sistema público de Salud no ha prestado la atención que necesitaban y les ha convertido en pacientes de segunda. Los muertos de cáncer están igual de muertos que los de covid". Y pide que "todos los pacientes tengas acceso a una atención sanitaria de verdad" .

La hermana de Lydia murió de cáncer de colón en medio de la pandemia

Lydia afirma que su hermana ha tenido mala suerte por "tener un cáncer silencioso y que diese la cara en medio de una pandemia", pero que todo lo demás no es mala suerte porque "estuvo tres meses recibiendo atención telefónica y sin una analítica". Además, asegura que su hermana recibió una cita para "marzo de 2021, ocho meses después y también telefónica" y que fue en varias ocasiones a urgencias de diferentes hospitales: "Incluso le recriminaron a mi hermana que hubiera acudido a unas urgencias en mitad del covid porque podía contagiarse a pesar de que ella estaba describiendo unos dolores que no podía soportar, no la exploraron y le mandaron a casa".