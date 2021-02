La prueba covid de Sonsoles Ónega a Ana Rosa

El motivo de la visita de Sonsoles Ónega era realizar a su compañera una prueba relacionada con el covid, el olfato: "Me pongo la mascarilla, me cuelo en el programa de 'AR' y voy a hacer una prueba contigo, ¿esto a que huele?". La periodista le acercaba un cuenco con una especia, que Ana Rosa tiene que adivinar, y aunque le ha costado unos segundos, finalmente ha acertado: "Es una especia que he puesto ayer un poquito en las croquetas, nuez Moscada", lo que ha hecho que esta prueba de olfato terminase en un intercambio de recetas de croquetas entre Quintana y Ónega: "Yo le pongo pimienta", decía una. A lo que la otra añadía: "Prueba a ponerle un poco de nuez moscada, como todas las especias hay que poner un poquito".