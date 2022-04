El discurso desesperado de Ana Terradillos contra la violencia de género: "Un maltratador no puede ser un buen padre"

Tras los tres últimos casos de violencia de género, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba en una entrevista para un programa de radio que "no estamos llegando a tiempo". Terradillos lanza otra pregunta hacia la justicia y en relación al caso del asesinato del niño de 11 años a manos de su padre: "¿Cómo no puede haber coordinación entre dos jueces? ¿Cómo puede ser que uno quite las custodias del crío y otro en una firma de un divorcio no tenga en cuenta esa retirada? No podemos permitir eso en este país".